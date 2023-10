NEW SCIENTIST ⟩ Universum paisub nagu maagiliste täppidega õhupall

See on üsna hea analoogia, mis tugineb natuke meie geomeetrilistele meeltele. Mis ma sellega tahan öelda, on et see tugineb meie kujutunnetusele ja sellele, kuidas see ajas muutub. Põhimõtteliselt üritame tekitada intuitsiooni selle kohta, kuidas me vahemaid mõõdame. See on ka üldrelatiivsusteooria ehk Albert Einsteini gravitatsiooniteooria peamine eesmärk. Üldrelatiivsusteoorias on kõige olulisem teave see, mida nimetame meetrikaks. See on võrrand, mis kirjeldab, kuidas vahemaid mõõdetakse, ja seetõttu selgitab ka aegruumi kuju.