See vihjab, et mõnel inimesel on lihtsam lihast loobuda, kuna nad toodavad loomulikult teatud rasvamolekule, ütleb Nabeel Yaseen Chicago Northwesterni ülikoolist. «Võib-olla on osad rasvad mõne inimese jaoks hädavajalikud, kuid teiste jaoks mitte,» ütleb ta.

On teada, et geneetilised tegurid mõjutavad toitumise aspekte, näiteks seda, kas inimestele meeldib kohv või alkohol. Et näha, kas geenid mõjutavad ka taimetoitlust, uurisid Yaseen ja tema meeskond Ühendkuningriigi biopangast umbes 5300 inimese andmeid, kes ütlesid, et nad on ranged taimetoitlased, ja lisaks 330 000 inimese andmeid, kes sõid liha.