Satelliidipaar KuiperSat-1 ja KuiperSat-2 startisid nädal tagasi United Launch Alliance´i (ULA) Atlas V raketiga Florida Cape Canaverali kosmodroomilt, et et hakata tiirlema 500 kilomeetri kõrgusel maapinnast. See on alles algus, sest kahe esimese tehiskaaslasega tahab Amazon katsetada 3200 satelliidist koosneva Kuiperi megakonstellatsiooni põhikomponente - KuiperSati satelliite.