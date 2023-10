Pidevmõõtmised paljastasid Liivi lahe süvakihi hapnikuvaeguse ulatuse

Hapnikupuudus mõjutab oluliselt merekeskkonda ja on üks tõsisemaid inimtekkelise reostuskoormusega kaasnevaid nähtuseid. Kui hapnikutase langeb alla kriitilise piiri ja tekib hapnikuvaegus ehk hüpoksia, mõjutab see oluliselt mere elusolendeid ja nende elupaiku. Liivi lahes on hapnikuvaegus hooajaline ja teadaolevalt ei juhtu seda ka igal aastal. Seni on hapnikuvaeguse ajalise muutlikkuse ja kestuse kohta teada vähe, sest pidevmõõtmisi Liivi lahe põhjakihis ei olnud tehtud.