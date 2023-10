NEW SCIENTIST ⟩ Selles sektoris võib kasvuhoonegaaside heide juba tuleval aastal kolinal kukkuda

Elektri tootmine fossiilkütuste põletamise teel on suurim süsiniku heitkoguste allikas, mis moodustab umbes 40 protsenti kogu maailma emissioonide kogumahust. Taastuvenergia osakaalu suurenemine on viinud prognoosideni, et energiasektori heitkogused võivad haripunkti jõuda juba sel aastal, mis oleks suur verstapost CO2-heite vähendamise teel. Aga tippu pole veel jõutud.