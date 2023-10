Siin on kõne, mille pidas Soome president Sauli Niinistö teisipäeval, 10. oktoobril Espoos VTT ruumes, kui käivitati põhjanaabrite juures juba teine kvantarvuti. Soomlaste võime leida õigeid tehnoloogilisi ratsusid, millega muutusest pungil maailmas õiges suunas liikuda, on meilegi teada. President Lennart Meri vermis tänaseni «Nokia otsimise» kujundi. Selles mõttes pole ju soomlasedki Nokia edule pidama jäänud. Nad loovad tuliuusi tehnoloogiaid kadestamisväärse innukusega. Olgu öeldud, et kvanttehnoloogiaid ega kvantarvuteid pole loetletud Eesti jaoks kriitiliste tehnoloogiate loetelus.