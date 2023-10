OTSEÜLEKANNE ⟩ Järjekordne NASA asteroidikütt lennutatakse jahile – sedapuhku on saak kopsakas

Teise katsena püütakse täna Maalt 16 Psyche nimelise asteroidi lähedale lähetada asteroidi nimekaimust kosmoseaparaat. See on järjekordne NASA asteroidikütt, mis lennutataksegi asteroidi suunas. Päikese ümber ligi poole miljardi kilomeetri kaugusel rändav Psyche on tummisem tükk, kui Osiris-RExi sihtmärgiks olnud Bennu, mil läbimõõtu vaid poole kilomeetri jagu. Psyche läbimõõduks on 230 km. Psyche kosmoseaparaat Osiris-RExi kombel sellel kaugelt asteroidilt minged näidiseid Maale ei too.