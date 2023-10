NASA: asteroid Bennul on aineid, millest saaks tekkida elu, ka vett!

Bennult toodud proovide analüüsimisel selgus, et neis on ca 4,7% süsinikku ja osalt on tegemist erinevate organniliste ühenditega, mis fluorestseerusid. Bennul on ka vett, mis on kätketud savilaadsetesse mineraalidesse ning seal leidub ka rauaoksiide, millest ühtede kristalliline ehitus on sobilik selleks, et see katalüüsiks orgaanilisi keemilisi reaktsioone.