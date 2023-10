INTERVJUU ⟩ Eesti kvantinsener Johannes Heinsoo kvantarvuti loomisest: isegi piisavalt pisikesi pistikuid oli väga raske leida

Paljude riikide kriitiliseks kutsutud tehnoloogiate nimistus on muude hulgas kvanttehnoloogiad ja kvantarvutid. Selle valdkonnaga seondub ka termin «kvantüleolek», mis puudutabki kõigi nende tehnoloogiate olemasolu, mis looksid täpsemaid kelli, paremaid navigeerimisvõimalusi nagu ka kiireid uudseid arvutusvõimusi. Uudne tähendab seda, et seniste arvutitega lõpmatult aega nõudvaid ülesandeid – näiteks keerukate šifrite lahtimuukimistki – saaks teha hetkeliselt. Kvantarvutid annaksid praktilises kasutuses inimeste käsutusse täpsemad ilmaennustused ning kliimamudelid. Lihtsamalt muutuksid lahenduvaks ka ülesanded, kus me teame, milliste omadustega ainet – näiteks ravimit – on vaja ning on vaja teada saada, millise ainega on tegemist.