Kolmele akadeemikukohale kandideerib 12 teadlast

Etnoloogia ja folkloristika valdkonna neli kandidaati on Tartu ülikooli kultuuriteaduste instituudi professor Kristin Kuutma, Eesti kirjandusmuuseumi juhtivteadur, folkloristika osakonna juhataja Mare Kõiva, Tallinna ülikooli Eesti humanitaarinstituudi vanemteadur Marju Kõivupuu ning Tartu ülikooli kultuuriteaduste instituudi professor Art Leete.

Tehnikateaduste valdkonna kolm kandidaati on Tartu ülikooli tehnoloogiainstituudi professor Alvo Aabloo, Tallinna tehnikaülikooli täisprofessor tenuuris Ivo Fridolin ning Tallinna tehnikaülikooli materjali- ja keskkonnateaduste instituudi direktor, täisprofessor tenuuris Maarja Grossberg-Kuusk.

«Akadeemia on vaid nii tugev, kui head teadlased on selle liikmed ja kui hästi nad kõik koos katavad maailmas tehtava tippteaduse ja Eesti vajadused. Eesti teaduste akadeemia ühendab lisaks klassikalistele loodusteadustele ka tehnikateadusi, arstiteadust, põllumajandusteadust, sotsiaal- ja humanitaarteadusi ning väljapaistvaid loomeisikuid. Sel aastal avatud erialade valik peegeldab just seda liiki mitmekülgsust,» ütles akadeemia president Tarmo Soomere.