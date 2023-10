NEW SCIENTIST ⟩ Astronoomidele valmistab muret pea kõigist tähtedest eredam satelliit

2022. aastal viis Texasest pärit ettevõte AST SpaceMobile oma BlueWalker 3 satelliidi esimest korda orbiidile eesmärgiga testida, kas mobiiltelefonivõrku on võimalik kosmosest juhtida. BlueWalker 3 64 ruutmeetri suuruse peegeldava antenni varajatest vaatlustest selgus, et see on heledam kui enamik taevas säravaid tähti.