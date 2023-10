MARILIIS KOLK ⟩ Füüsikute trio tükeldab aega valgusega peeneks salatiks

2023. aasta füüsikapreemia laureaadid – Prantsuse teadlane Pierre Agostini, Ungari-Austria teadlane Ferenc Krausz ja Prantsuse-Rootsi teadlane Anne L’Huillier​ – on andnud inimkonnale tööriista, millega avastada elektronide maailma aatomite ja molekulide sees. See tähendab, et meil on tänu atosekundifüüsikale võimalus paremini mõista mehhanisme, mida juhivad elektronid. Mida see meile tuleviku-igapäevaelus tähendada võib? Palju nobedamat elektroonikat, mille «kiiruspiiranguks» on praegu olnud nanosekundid, ning võimalikku keemiarevolutsiooni, sh väga täpset ja varajast vähidiagnostika võimalust.