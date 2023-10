NEW SCIENTIST ⟩ Loe, mida võib sagedane kanepi tarvitamine põhjustada

Kanep on taim, millel on hulk kasutusalasid – köie tegemisest ja toiduvalmistamisest mõnuainena suitsetamiseni. Hiljutised uuringud keskendunud sellele, kuidas kanepi sagedane tarvitamine võib tekitada tõsiseid südame-veresoonkonna haigusi, mille korral on abi otsimine hädavajalik.