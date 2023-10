Nähtused, mida selle aasta Nobeli keemiapreemia saajad uurivad, on tõe­poolest mõneti sama teada-tuntud kui kärbsedki. Seda keemiateaduse haru kutsutakse kolloidkeemiaks ning selle uuritavaid osakesi ja nende protsesse on kirjeldatud varemgi. Siin on aga siiski üsna suur «aga».