Eesti kalad intervjuus: «nõuame paremaid kudemistingimusi!»

Näiteks rõhutas meriforell, et kuigi Eesti jõgede lang on maailma mõõtkavas madal, on siin alles looduslikke kärestikke ja kiirevoolulisi kohti, mis on kalade jaoks võtmetähtsusega kudemisalad. Kuigi teatud elupaigad on kanaliseeritud ja koelmud hävitatud, näeb kala Eestis, eriti Virumaal, positiivseid arenguid, mis hõlmavad paisude eemaldamist ja elupaikade taastamist.