Vikipeedia kutsub terminivõistlusele eestikeelsetest oskussõnadest kirjutama

Mõistel, terminil ja määratlusel võib olla süvenemiseta raske vahet teha. Samamoodi on keeruline tagada, et eesti terminiarendus suudaks sammu pidada järjest kiiremini muutuva maailma vajadustega. Selleks on Eesti kõrgkoolid appi võtnud Vikipeedia, et tuua terminid avalikkuse ette, ning kutsuvad kõiki asjatundlikke huvilisi eesti terminivara täpsustama.