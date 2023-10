Nobeli füüsikapreemia tuli elektronide saladuste uurimise eest

2023. aasta füüsikapreemia laureaadid on andnud inimkonnale tööriista, millega avastada elektronide maailma aatomite ja molekulide sees. See tähendab, et meil on tänu atosekundifüüsikale võimalus paremini mõista mehhanisme, mida juhivad elektronid. Ja need võimalused ei pane silma särama ainult fundamentaalfüüsikutel, rakendust leidub paljus, mis lähedalt meie igapäevaelu puudutab: nii elektroonikas kui meditsiinilises diagnostikas, sh oleks sel meetodil võimalik vähki väga varajases staadiumis ära tunda.