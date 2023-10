Kaks rühma on Webbi vaatlusi analüüsinud ning jõudnud sama tulemuseni: CO2 tundub imbuvat Europa jäisele pinnale. Nähtus on kõige rohkem levinud piirkonnas nimega Tara Regio, mille maapinda nimetatakse «kaose maastikuks» - see on jäine segu aukudest, mäeahelikest, lõhedest ja kuplitest. Tara Regiot peetakse Europa maapinna suhteliselt nooreks osaks, mis on kujunenud viimase mõne miljoni aasta jooksul, kokkupuutel maa-aluse ookeaniga (Science, doi.org/kt83; doi.org/kt84).