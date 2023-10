Sügis-tondihobude ränne Kabli linnujaamas

Kabli linnujaamast püütud sügis-tondihobude tiibadest mõõdetud vesiniku isotoopide segaedusjaotus. Foto: Oelmann et al. 2023 https://doi.org/10.1186/s40462-023-00415-z, CC BY 4.0

Tulemustest järeldub, et Läänemere rannikul käib aktiivne sügis-tondihobude lõunasuunaline ränne, kohalikud Kabli ümbruse sügis-tondihobud on pigem paiksed või rändavad vähe. Kuigi kiilid on suhteliselt kerged (võrreldes nt lindudega), ei kasutanud nad rändeks pärituult, vaid lendavad lõunasse ka vastutuules (lõunatuules). Edasised uuringud on vajalikud, et täpsustada rännet ja selgitada selle põhjusi.

Eriti aktuaalne on see kliimasoojenemise oludes, sest putukad on kõigusoojased ning võivad muutustele kiiresti reageerida: Rootsis on liik pelgalt kümne aastaga 300 km põhjapoole levinud. Autorid järeldavad, et seoses ilma soojenemisega ja areaali nihkumisega on tõenäoline, et liik on tänaseks levinud põhja poole, kui seda eelnevalt levikupiiriks peetud 64. laiuskraad.

On märkimisväärne, et kohaliku asurkonna emaste-isaste suhe oli võrdne, kuid aktiivselt rändavas asurkonnas domineerisid isased. Isaste ülekaal rändurite seas võib viidata suurenenud konkurentsile asurkonnas. Reeglina rännatakse paikadesse, kus on vähem vaenlasi või patogeene, rohkem ressursse või paremad talvitamisolud. Oluline signaal rändeks on temperatuuri langus, kuid see ei ole ainud põhjus – on märke, et sigimishooaja lõpus võib liigisisene konkurents kasvada määrani, mis sunnib isendeid lahkuma. Kiilide liikumised kestumispaigast sigimisalale või talvitamiskohta ei ole revolutsioonilised, andmeid rände kohta on teada varasemast.

Sügis-tondihobu on elutsükkel ei ole kiilide seas tavaline, sest erinevalt paljudest teistest kiilidest läbib ta kogu tsükli ühe aastaga: muneb sügisel, muna talvitub, vastsed kooruvad märtsi lõpus, valmikud lendavad juulist-septembrini. Liik on arvukas ja laiendab jõudsalt levilat.