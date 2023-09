Me teame, et ka tänapäeva isased valivad paaritumishooajal mõnikord sobimatu partneri - teise liiki kuuluva konna, kilpkonna, kala või isegi elutu objekti. Nüüd on tõendeid, et need vead võivad olla konna paljunemise iidne tunnusjoon, mis tekkis kahepaiksete evolutsiooni varases staadiumis.

Konnade paaritumist on sageli raske märkamata jätta. Enamike liikide puhul hõlmab see protsessi, mis kannab nime kopulatsioon, mille käigus isased tihedalt tundideks või isegi päevadeks emaste külge kinni haakuvad, kuniks munad on viljastatud. Kuid leidub palju kirjeldusi isastest konnadest, kes haagivad end ebasobiva sihtmärgi, näiteks vale liigi või surnud isendi külge. Üks selgitus on, et sellised vead on tõenäolisemad liikide puhul, kes paljunevad mitu korda aastas, populatsioonides, kus emaste osakaal on väiksem kui isaste oma ning piirkondades, kus mitu konnaliiki kasutab sigimiseks sama veekogu.