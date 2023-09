Lindude sügisrändest saab igaüks osa linnuvaatluse või sotsiaalmeedia vahendusel

Toitmise asemel on hulk teisi viise, kuidas huvi ja hoolt rändlindude vastu välja näidata. Parim moodus on linde vaadelda ja määrata, nende elu ja vajadusi tundma õppida, et oskaksime nendega paremini arvestada. «Sügisel soovitame seada sammud mere äärde, kus lindude ränne on kõige paremini jälgitav. Põldudel näeb rändeks kogunevaid sookureparvi, koduaias võib kohata talveks valmistuvaid värvulisi,» soovitab Eesti Ornitoloogiaühingu juhataja Kaarel Võhandu.