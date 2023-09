Kanderaketi stardi aeg oli siiani kokku lepitud Eesti aja järgi 5. oktoobri varahommikuks, päev tagasi lükati see edasi 7. oktoobrile. Raketistardi puhul on sellised edasilükkamised tavalised ja neid võib tulla veelgi.

ESTCube-2 projektijuht ja Tartu Ülikooli doktorant Hans Teras möönab, et tiim on läheneva stardiga seoses ootusärevust täis: «Satelliidiga on palju tööd tehtud ja tulemus läheb nüüd kohe-kohe tuleristsetele. Eesti oma satelliidi kosmoselend on hetkel veel üsna haruldane sündmus. Kui start õnnestub, siis edasi jätkub missioon juba kosmoseavarustes.»