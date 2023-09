Üha enam kannatavad koolilapsed vaimsete tervise probleemide käes, mille tõttu on koolis käimine raskendatud. Selleks on klassiruumidesse kasutusele võetud teraapiakoerad, kes aitavad sellistel õpilastel suurendada motivatsiooni ja õppimistahet. Õpetajate ja vaimse tervise spetsialistide sõnul on tegemist hea stressi maandamisviisiga, mis võiks olla laiemini kasutusel, mille poole on hakatud ka tänasel päeval püüdlema.