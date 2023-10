NEW SCIENTIST ⟩ Arvad, et sul on vaba tahe? Mõtle uuesti

Sama kehtib kõigi otsuste kohta, mille pärast muretseme, tühistest olulisteni. Kui suudaksime Universumit kuidagi tagasi kerida, siis väidavad need inimesed, et sa käituksid ikkagi täpselt samamoodi – sinu aju on lihtsalt nii ehitatud. Tunne, et sul on vaba tahe, on lihtsalt illusioon.

Sellise väite tagajärjed on häirivad, sest need sunnivad meid paljusid tuttavaid eeldusi ümber hindama. Kui meie valikud on mingil moel ette määratud, pole mõtet end vaevata moraalsete dilemmadega ega karistada inimesi kuritegude eest. See küsimus on oluline. Kuid kas tõesti on võimalik, et keegi meist – nagu kirjutas William Ernest Henley oma köitvas luuletuses «Invictus» – polegi oma hinge kapten?