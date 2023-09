Eesikeelne rakubioloogia õpik pakatab uusimaist teadmisist

Tartu Ülikooli kirjastuse juhi Ivo Voldi sõnul on tegu ilmselt mahukaima Eesti autorite kokku pandud eestikeelse ülikooliõpikuga. Kolmapäeval tutvustati seda ka avalikkusele. Peale kahe koostaja – Tartu Ülikooli rakubioloogia professori Toivo Maimetsa ja sama ülikooli vivaariumi direktori Sulev Kuuse – on uue õpiku peatükke kirjutanud veel 31 autorit ja ühtekokku on selle valmimisele kaasa aidanud sadakond inimest.

Kaks aastat tagasi teatas Postimees Ameerika Ühendriikides töötava Eesti teadlase Mardo Kõivomäe avastusest rakkude paljunemise kohta ning tõdes, et selle uue teadmise tõttu tuleks õpikud ümber kirjutada. Kõivomägi ongi üks uue õpiku autoreist ja võib öelda, et rakkude paljunemistee on kõnealuses õpikus kirjeldatud kõige uuematele teadmistele toetudes. Seda puudutava rakutsükli peatüki on kirjutanud Kõivomägi koos Tartu Ülikooli professori Mart Loogiga.