New Scientist ⟩ Tehisaru muugib lahti surnute saladusi nii Vatikani arhiividest kui mujaltki

Maailma erinevates arhiivides on kuhjaga kirju ja dokumente, mida pole suudetud siiani lahti muukida: need on nimelt salakirjad ja nende sõnumeid kinni keeranud šifrid on nutikalt keerulised. Ajaloolased on saanud abimehe, milleks on tehisaru. Selle abil on loetavaks muudetud suur hulk Šoti kuninganna Mary salasõnumeid, nagu palju muidki peidetud sõnumeid.