Pilt on illustreeriv.

Aiapidajad teavad hästi, et vihmaussid aitavad nende muldade tervist hoida ning nüüd on värske uuringu põhjal ka selge, kui suure osa eest maailma tera- ja kaunviljasaagist võlgneme just vihmausside maa-alusele tegevusele.