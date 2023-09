NEW SCIENTIST ⟩ Oxfordi psühholoogiadoktor: ma ei nimeta kõiki noori lumehelbekesteks, aga....

Siiski ei usu Foulkes, et asjad oleksid tingimata paremuse poole muutunud. Oxfordi ülikooli psühholoogina väidab ta, et ühiskondlik surve vaimsest tervisest rääkida ei pruugi kõigile kasulik olla. Tegelikult võib see asju halvemaks teha. Ta räägib New Scientistile, kuidas mõistete nihkumine ja teraapiasläng teevad inimeste vaimsele tervisele karuteene.

Tundub, nagu oleks peaaegu igal nädalal mõni vaimse tervise kampaania. Kas see ei ole siis hea?

Tundub, et on, kuid minu arvates on ka mitu põhjust, miks see ei pruugi nii olla. Neid kampaaniaid kujundatakse sageli sotsiaalmeedia, plakatite, reklaamtahvlite ja muu sellise jaoks, seega on need paratamatult väga pealiskaudsed, kuigi vaimne tervis on tegelikult uskumatult keeruline teema. Need ütlevad inimestele, et nad peaksid abi otsima, aga abi pole sageli olemaski. Paljud kampaaniad julgustavad inimesi rääkima, kuid kuulama ei õpetata inimesi piisavalt.