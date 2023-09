IEA: rikkad riigid jõudku netonullini 2045. ja Hiina 2050. aastal

Selline kiirendus, mis oleks rikkamate riikide jaoks kavandatust viis aastat kiirem ja Hiina jaoks kümme aastat kiirem, on vajalik selleks, et hoida Pariisi kokkuleppe eesmärki piirata soojenemist 1,5 kraadi juures Celsiuse järgi, võrreldes industriaalajastueelse tasemega, rõhutas IEA aruandes «Netonulli Teekaart» (Net Zero Roadmap).