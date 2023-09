Elusale inimesele siirati teist korda seasüda

Doonorelundite pakkumise ja nõudluse vahel on suur lõhe, sest inimeste pikenenud eluiga on kaasa toonud krooniliste haiguste ja lõppstaadiumis elundipuudlikkusega patsientide arvu suurenemise, samas on sobivaid doonorelundeid keeruline leida. Üks lahendus kroonilisele doonorelundite puudusele võib olla ksenotransplantatsioon ehk loomaelundite siirdamine inimestele.

Varastes ksenotransplantatsiooni uuringutes on keskendutud primaatide elundite kasutamisele – näiteks 1984. aastal siirati ühele vastsündinule paaviani süda, misjärel püsis vastsündinu elus 20 päeva. Nüüdseks on jõutud järeldusele, et inimestele sobivad doonoriks hästi sead just nende elundite suuruse, kiire kasvu ja suurte pesakondade tõttu.