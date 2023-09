NEW SCIENTIST ⟩ Loe, mitu inimelu on võtnud tuure koguv globaalne soojenemine

Uuringud hoiatavad, et maailm soojeneb üle 1,5 kraadi, mille tõttu hakkavad paljudes maailmaosades esinema äärmuslikud kuumalained. See on ohtlik kõikidele inimestele, kes võivad surra kõigest mõne tunniga, kui varjupaika ei leita.