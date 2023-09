MILLEST KANA KAAGUTAB? ⟩ Tehisintellekt hakkas tõlgiks ja mõistab nüüd kanade keelt

Jaapani teadlaste teadustöö avab meile kanade hingeelu. Varsti saame neilt tehisiintellektist tõlgi kaudu küsida, kuidas nad end kanalas tunnevad ja millised on suurimad mured.

Jaapani teadlaste meeskond väidab, et on välja mõelnud viisi, kuidas kanade kaagutamist tehisintellekti abil tõlkida. Sellest on avaldatud ka teadustöö.