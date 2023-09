Nahkkinga suurus vastab umbkaudu kinganumbrile 30 ja disain viitab, et see on tõenäoliselt valmistatud 2. sajandil eKr, väidab Saksamaa kaevandamismuuseum. Arheoloogid leidsid kinga Dürrnbergi läänekülast, kus kivisoola kaevandati juba rauaajast saati, kirjutati pressiteates. Arvatavasti ongi king just soola tõttu nii hästi säilinud.