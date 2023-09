Kuigi puit tavaliselt väga kaua ei säili, võis selle leiu puhul kaasa aidata asjaolu, et see oli vee all.

Arheoloogid teatasid kolmapäeval, et on avastanud teadaolevalt vanima puitehitise, mille vanus on pea pool miljonit aastat. See tähendab, et meie esivanemad võisid olla arvatust arenenumad.