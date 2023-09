Maailma suurimaid õisi kandev taimeperekond on väljasuremise äärel

Raitlilled on parasiitsed taimed, mis kasvavad Kagu-Aasia viinapuuliste tüvedes ja juurtes.

Taim on omamoodi mõistatus, kuna tema õied ilmuvad ettearvamatult ning nende kasvatamine väljaspool looduslikku keskkonda on botaanikutele paras peavalu. Suurima Rafflesia liigi lehkava õie läbimõõdu suuruseks on enam kui üks meeter. Õis võib kaaluda kuni 11 kilogrammi.