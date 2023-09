NEW SCIENTIST ⟩ 2023 on ajaloo kuumim aasta ning temperatuurid vaid kerkivad

Meie planeet elas just üle aegade kuumima kolmekuulise perioodi. Maailma keskmine temperatuur juunis, juulis ja augustis oli Euroopa Liidu kliimamuutuste kaugseireprogrammi Copernicuse andmetel 16,77 °C, mis on 0,66 °C keskmisest kõrgem. See temperatuur ületas 2019. aastal püstitatud eelmist rekordit peaaegu kolme kümnendiku kraadi võrra.