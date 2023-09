Vaba Akadeemia loeng ⟩ Robin Gielen: «Seenapokalüpsis. Ulme või reaalsus?»

Juba paarkümmend aastat on looma ja taimeriigi kõrvale tõusnud kolmas kuningriik - seened. Kuidas on seeneriigi roll muutunud teaduses läbi aja? Kui palju kontrollivad seened (meie) elu? Kas zombi-sipelgaid tootev seen Cordyceps võib hakata inimesi ründama nagu HBO populaarses teleseriaalis «The last of us»? Neil teemadel arutleb loengus Robin Gielen oma doktoritöö «Patogeensete seente liigirikkus ja ökoloogiline roll putukapopulatsioonides» valguses.