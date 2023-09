NEW SCIENTIST ⟩ Infosõjad: võitlus valeuudiste vastu tehisintellekti ajastul

«Tundsin, et mu karjäär oli jõudnud põhja,» ütleb Howard. «Mis oli nii totter, oli tohutu jõupingutus, mida meil oli vaja selle naeruväärse avaliku arvamuse manipuleerimise katse paljastamiseks. Sain aru, et ma ei taha seda tööd ise teha, nii et otsustasin algatada ettevõtmise, mis tegeleks probleemiga süstemaatilisel moel.»

Praeguseks on Howard uue organisatsiooni International Panel on the Information Environment esimees. See on üks paljudest algatustest, mis võitleb infoökosüsteemi saastamise vastu. Seadusandjad on ka lõpuks pärast aastatepikkust käed rüpes istumist jalad kõhu alt välja võtnud.