Inimene nakatus golfiklubis ajusid sööva amööbiga ja suri

Amööb nimega Naegleria fowleri elab mullas ja soojas magevees, kus ta tavaliselt toitub bakteritest. N. Fowleri allaneelamine inimesi tavaliselt haigeks ei tee, kuid kui see nina kaudu kehasse satub, võib see sealt edasi ajju rännata. Sinna jõudes võib see hakata toituma ajukoest ja põhjustada ulatuslikku ja eluohtlikku põletikku. Seda ajuinfektsiooni tuntakse nagleriaasina. Inimeselt inimesele see ei levi.