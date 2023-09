NEW SCIENTIST ⟩ Kanepikasutuse plahvatus: vähemalt ühe selle komponendi osas on tulemused paljulubavad

Kanepist eraldatava kannabidiooli ehk CBD lisandeid on mustmiljonis tootes. See on kanepi mittenarkootiline koostisosa, aga võlusõna «kanep» tõttu on see ühend omandanud justkui meditsiinilise filosoofilise kivi tähenduse: see ravib kõike, mis võimalik. Tegelikult on lood loomulikult teistsugused.