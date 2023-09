Arenguseire Keskuse uuringute juht Uku Varblane selgitas, et rakutüvede digitaalne arendamine on tööriist parendatud või täiesti uute funktsionaalsustega rakkude ja ensüümide konstrueerimiseks: «Rakutüvede arendamine digitehnoloogia abil tundub tavainimesele täna pigem ulme valdkonda kuuluv, kuid erinevad eksperdid on hinnanud, et teadus- ja arendustegevuse jätkumisel võib tehisliku ja iseseisva raku loomine teoks saada juba lähima 20 aasta jooksul. Eestil tasub hoogustada teadus- ja arendustegevust ning iduettevõtlust, et rongist mitte maha jääda ja pöörata olemasolevad võimalused tuleviku majanduskasvuks.»