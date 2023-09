Tihased konkureerivad tihedalt: salgad muutuvad järjest väiksemaks

Hiljutises uuringus, mille üks autor on ka Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi külalisprofessor Indrikis Krams, analüüsisid teadlased tihaste salkade suurust globaalselt. Teadusuuringu käigus analüüsiti salga suuruse ja liigilise kooseisu seost sõltuvalt kohalikust kisklusriskist ehk sellest, kui palju oli piirkonnas tihaseid ohustavaid röövlinde. Varasemast oli teada, et ekvaatori lähistel on kisklus suurem ja rohkem erinevaid salkadesse koonduvaid linnuliike, mistõttu võivad tihased seal liituda suuremate salkadega.

Tihaseid, ühte paremini uuritud linnurühma, on suhteliselt vähe – kokku vaid 59 liiki – ning nad elavad peamiselt puuvõrades. Kisklusriski seisukohalt on oluline, et tihaseid on uuritud talvel (või pesitsusvälisel ajal), mil nad koonduvad salkadesse eelkõige kullide ja kakkude ohu eest. Kõne all olevast uuringust jäi ainsana välja maatihane (Pseudopodoces humilis), kes elab maapinnal ja keda lisaks röövlindudele ohustavad ka maapinnal liikuvad kiskjad.

Selle uuringu puhul ei käinud teadlased tihasesalku ise vaatlemas, vaid koondasid teadusuuringud, kus oli teavet 34 liiki tihaste 275 salga suuruse kohta. Kiskjatest arvestati päeval tegutsevate röövlindudega (ja õgijatega), sest nende kohta oli piisavalt teavet. Kagu-Aasias oli piirkondi, kus tihaseid ohustasid üle kümne röövlinnuliigi, kuid Skandinaavias oli näiteks vaid üks. Põhja-Ameerikas oli kõige sagedasem oht mehhiko värbkakk (Glaucidium gnoma), Aasias habe-raudkull (Accipiter virgatus) ning Euroopas värbkakk (Glaucidium passerinum) ja raudkull (Accipiter nisus).