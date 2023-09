ANŠOOVISTE SUGUELU JA KIVILAKKUJAD ⟩ Vaata, milliseid veidrad teadussaavutused tänavu pärjatud said

Erinevalt «päris» Nobeli auhindadest, mida hakatakse välja jagama juba mõne nädala pärast 2. oktoobril, tunnustatakse lustaka Ig Nobeli preemiaga teadustöid, mis panevad inimesed esmalt naerma, seejärel aga mõtlema. Esialgu kummaliste ja isegi ebavajalikena näivatel teadustöödel on aga kõigil oma sügavam tagamõte ja ülesanne ning nii võib juhtuda, et sama inimene suudab välja teenida nii Nobeli kui Ig Nobeli auhinnad – see on juhtunud näiteks Venemaalt pärit füüsik Andre Geimiga.