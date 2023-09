Värske uuring Maa taluvuspiiride kohta, kus on esmakordselt välja arvutatud kõiki maasüsteeme stabiilsena hoidvate süsteemide seisukord, näitab, et inimtegevuse tõttu on enamik neist juba ületatud. Teadlased hoiatavad, et see tähendab suurt ohtu kõigile Maa elussüsteemidele, sh inimestele, kuid teadlastel on ka hea uudis: kurssi saab muuta.