Kõik, kes Tulvingut tundsid, on öelnud, et maailmakuulsa teadlase süda kuulus kogu elu ka Eestile ning seda pole üldse vähe, mida ta oma suurte tööde kõrvalt on jõudnud teha eestlaste kogukonna heaks Kanadas ning Eesti heaks, kui see 1990ndatel taas võimalik oli.

Lahkunud suurmehest rääkides rõhutas Jüri Allik, et vähemalt viimased 50 aastat on kogu maailma psühholoogia olnud väga mälukeskne ning eestlane Endel Tulving oli selles valdkonnas teadlane number üks. Alliku sõnul on mälu olnud psühholoogias kogu aeg kõige tähtsam teema ning kõik olulised avastused viimase poole sajandi jooksul, mis on mäluga seotud, on nii või teisiti seotud Endel Tulvinguga. Panustanud on Tulving ise ja tema arvukad õpilased üle maailma.