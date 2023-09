Tartu astronoomid panevad USA teadlaste tõlgenduse varjase Universumi mõistatusest kahtluse alla

Sfääriline kihtstruktuur Ho’oleilana on aga hästi unustatud vana: esimest korda kirjeldasid seda toona nimetut struktuuri Tartu Ülikooli astronoomid juba kümmekond aastat tagasi. Kuid teadlased pole päris ühel nõul, kust see struktuur ikkagi pärit on.

Kõnealune «mull» on tõeline hiiglane – 10 000 korda suurem kui meie kodugalaktika, millele see üsna lähedal asub, kõigest 820 miljoni valgusaasta kaugusel. Prantsusmaa aatomienergia komisjoni astrofüüsik Daniel Pomarede on Hawaii loomislaulust inspireeritult nime saanud Ho’oleilanat («äratuse sosinad») kirjeldanud kui sfäärilist kesta, mille moodustavad galaktikate superparved ja kesta sees on «süda», milles omakorda Boötese galaktikate superparv, mida ümbritseb suur Boötese tühik.