Juba üsna kaua on teada, et pliireostus põhjustab mitut tõsist terviseprobleemi, eriti selge on selle seos südamehaiguste ja laste aju arenguga, mistõttu on pliibensiinid ka nüüdseks kogu maailmas keelatud. Kuid sellegipoolest võivad inimesed selle võimsa neurotoksiiniga kokku puutuda toidu ja toidunõude, mulla, väetiste, kosmeetika, pliiakude ja teiste allikate kaudu.