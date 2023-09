Rahvusvaheline teadlaste töörühm on kasutanud enneolematult suurt koerte DNA andmebaasi, et erapooletult uurida, kuidas meie karvased sõbrad on erinevateks tõugudeks arenenud. Värskelt teadusajakirjas Genome Biology avaldatud artiklis, kirjeldavad teadlased, mida and oma Dog10K-nimelise projekti raames on avastanud.