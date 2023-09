Kaugjuhitavat uurimissõidukit kasutanud teadlased avastasid augusti lõpus hämmastusega Alaska lahes üle 3 km sügavusel ühe kivi pealt kummalise objekti. Selle salapärase eseme läbimõõt on 10 sentimeetrit ja põhjas on väike rebend. «Kui kaamerad sellel lähemale läksid, olid teadlased üsna nõutud, esialgu suudeti vaid pakkuda, et tegemist võiks olla surnud käsna küljest lahti tulnud osaga, koralliga või munakapsliga,» ütles USA riiklik ookeani- ja atmosfäärivalitsus (NOAA). «Pea muinasjutulist pilti meenutades on leidu nimetatud kuldkeraks ja isegi kuldmunaks,» lisas amet.