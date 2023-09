NEW SCIENTIST ⟩ Nii saad teada kõik oma vestluspartnerite saladused

Vastus peitub kaugemal sellest, mida need kaks meest ütlesid. Kipume arvama, et keel on meie ainus suhtlusvahend, kuid meie kätes peitub teine oluline kanal: žestid. Isegi kui me pole oma žestidest teadlikud, on need nähtavad kõigile, kes meid rääkimas näevad. Mis veelgi olulisem, need näivad rääkivat tõde. Žestid annavad inimestele sageli võimalusi näha meie mõtteid, mida me sõnadega välja ei ütle – see võib aidata selgitada, miks Kennedy lõpuks USA presidendiks valiti.